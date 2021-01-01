تركيا: سنواصل أنشطتنا بـ “حزم”  في ليبيا والعراق

أعلنت تركيا أنها سوف تواصل أنشطتها بحزم، في سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى.

ويأتي هذا الإعلان، في كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أثناء تفقده القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا في ولاية كيليس جنوبي تركيا.

وأوضح أكار، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن “أمن الحدود والشعب التركي معرضان للخطر والتهديد، ما دام الإرهابيون يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق البلدين الجارين”.

وأكد الوزير التركي، “انطلاقا من الثقة الكبيرة التي أودعها الشعب جيشه، ستواصل القوات المسلحة التركية أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمال العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجه”.

وأضاف أكار: “الجيش في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكل الدول الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية