مع بداية العام الجديد.. تركيا تؤكد مواصلة أنشطتها في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت تركيا، الخميس، بأنها ستواصل أنشطتها بحزم في كل من ليبيا وسوريا والعراق ودول أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ألقاها مع بداية العام 2021 أثناء تفقده القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا في ولاية كيليس جنوبي تركيا.

وقال أكار، “إن أمن الحدود والشعب التركي معرضان للخطر والتهديد، ما دام الإرهابيون يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق البلدين الجارين”.

وأكد الوزير التركي، “انطلاقا من الثقة الكبيرة التي أودعها الشعب جيشه، ستواصل القوات المسلحة التركية أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمال العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجه”.

وتابع أكار، “الجيش في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكل الدول الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا”.