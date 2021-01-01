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“الأمين”: ثوار وأحرار فبراير في سباق مع “الزمن والوثن” لتحقيق الدولة المدنية بالانتخابات

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الحبيب الأمين، أن ما أسماهم “ثوار وأحرار فبراير” يتسابقون مع الزمن والوثن في ذات الوقت لتحقيق حلم الدولة المدنية بالانتخابات.

وقال “الأمين”، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» زاعما: “إن هزيمة معسكر الخريف العربي وكسر شوكة العسكرة وفلول الاستبداد كان أفضل ما تحقق في 2020 رغم ما عاناه الليبيين من خيانة الجوار وخذلان الأغيار وتخبط القرار الرسمي واستلاب إرادته”.

واستكمل “الأمين” زعمه بقوله: “صمود ثوار واحرار فبراير لتحقيق مدنية الدولة بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 كسباق مع الزمن والوثن معا”.

وكان “الحبيب الأمين”، قد طالب في وقت سابق من ثوار فبراير أن تتعالى أصواتهم وأسلحتهم إن لزم الأمر، مضيفا بزعمه “نحن في زمن تعالت فيه أصوات «البغاة» والطغاة وتطاولت أنبايهم”، بحسب وصفه.

وأضاف “لا ينبغي لـ«فبراير» الخجل ولا يليق بها التردد، فهي «شرف» من خاضها ولا تستحي من سلاحها أو تفرط فيه، فهو صمام أمان لبناء جيش وحرس لصون سيادة الوطن ودولة الدستور”، على حد زعمه.

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الحبيب الأمين الدولة المدنية ثوار فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • أن التآمر علي ليبيا عام 2011 الذي بات يعرف بثورة الناتو التي قامت قيام فعلي يوم 19مارس بعد تحرك طائرات ساركوزي الحربيه لضرب كتائب القذافي ولا ننسي انه من يوم 15 فبراير بدأ الشباب المغرر بهم بالاشتباك مع قوات نظام القذافي بعد أن أضلهم برنار ليفي وأستغل غباء وسذاجه بعض الليبيين وجعل منهم وقود وبيادق في مواجهة كتائب القذافي الامنيه لخلق ذريعه حمايه المدنيين وبالفعل كان له ما اراد سقط شباب كثر موتي وجرحي وحان للغرب الاستعماري أستعمال خديعه حماية المدنيين كهدف معلن بينما الهدف الغير معلن والذي حركهم هو خلاص الغرب الاستعماري من القذافي ونظامه وديناره الأفريقي الذهبي الذي لو تسني له انجازه لضاعت هيبه اليورو والدولار واصبحت له السياده والرياده في التعامل ان احساس الغرب بهذا الخطر واخطار آخري من القذافي فكروا في أستغلال السذج من شعبه فقال لهم ليفي تعالوا نصنع ربيع السعاده والنهاء فأنتم شعب ظلمه حاكمه لقد وضعهم ليفي علي الطريق التي سيصل به الي إزاحة القذافي ونظامه وهذا هو الهدف الحقيقي الذي حركهم وبدا الليبيين كبنو النضير يخربون بيوتهم بأنفسهم والنتيجه هاهي باديه أمامكم بوضوح خربت ليبيا ثم ليفي الذي عرضت عليه مصراته ممثله في سليمان الفورتيه الجنسيه الليبيه لعظم انجازه أما الرجل فقد قال ليس لي عليكم من سلطان انما أغويتكم فاتبعتوني فلا تلوموني ولوموا انفسكم

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