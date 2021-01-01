«النعاس»: الحل الوحيد أن تصبح مجنونا في ليبيا حتى تعيش بصورة هادئة

قال محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إذا أردت أن تعيش فى ليبيا بصورة هادئة فليس أمامك إلا حل واحد وهو أن تصبح مجنونا لا يعقل وأبكم لا يسمع ولا يتكلم”.

وزعم محمد النعاس، في وقت سابق، أنه لا توجد أي تحشيدات عسكرية للجيش الوطني الليبي بمعناها العلمي، وإنما هي مجرد تحريك للقوات لإثبات الوجود، حسب قوله.

وواصل «النعاس» مزاعمه، عبر مداخلة متلفزة بقناة التناصح، إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، قائلا: «إن قوات حفتر عبارة عن مرتزقة من الجنجاويد والفانغر يقوم بتحريكهم من مكان لآخر لإثبات الوجود ولكنهم قوات غير قادرة على الحشد ومواجهة جيش قوي أو قوى شعبية مثل الموجودين في المنطقة الغربية- في إشارة إلى مليشيات الوفاق.

وعاد «النعاس» إلى نفي أن تكون هناك عملية إرسال المرتزقة عبر منافذ المنطقة الشرقية، مؤكدا أنهم لا يمتلكون أجهزة أمنية مثل المخابرات العامة والحربية والأمن العام وغيرها لتأكيد مثل تلك المعلومات وأنها لا تتخطى كونها تقارير إعلامية غير مؤكدة، على حد زعمه.