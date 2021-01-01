“غريبيل”: المرتزقة جسم غريب يعيش على الأراضي الليبية لكن مسألة خروجهم ليست بسيطة

زعم الفيتوري غريبيل، عضو وفد «حكومة الوفاق» في اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، أن المشير خليفة حفتر ليس لديه إمكانية الأن للدخول في حرب مرة أخرى، خاصة أن حكومتنا أصبح لديها تقارب مع مصر وروسيا وهما أكبر الداعمين له.

وأكد “غريبيل” في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا- أنه إذا أراد “حفتر” الحرب فنحن مستعدون له، مستبعدا ذلك بزعمه أن الليبيين يرون المشهد الأن بوضوح وتأكدوا أن الحرب خسارة للأرواح ونهب للثروات.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية 5+5 التابع لحكومة الوفاق، أن ما توصلت إليه اللجنة العسكرية حتى الأن هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر الماضي، لافتا أن هناك بعض الخروقات ولكنها ليست بالكبيرة مؤكدا أن جميع الأطراف ملتزمة.

وأوضح أن عمليات تبادل الأسرى تتم في خطوات جيدة، وأن الأسبوع المقبل يشهد مزيد من العمل في فتح الطرق والمضي قدما في إخراج المرتزقة من ليبيا وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه، بحسب كلامه.

وادعى “غريبيل” أنهم يريدون إخراج المرتزقة لأنهم جسم غريب يعيش على الأراضي الليبية، قائلا “لكن مسألة خروج المرتزقة ليست بسيطة، ولكننا مصرون عليها”. بحسب حديثه.