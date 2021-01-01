ترحيل 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

في رحلة رابعة وأخيرة مع ختام عام 2020؛ تمكنت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من إجلاء مجموعة مُكوّنة من 130 طالب لجوء، من الفئات الأكثر ضعفًا من ليبيا إلى برّ الأمان في رواندا.

وأوضحت المفوّضية، أنها ستستأنف رحلاتها في عام 2021، بينما انطلقت الرحلة التي تقلّ طالبي اللجوء، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، من طرابلس متجهة إلى مطار كيجالي الدولي، حيث رحّب موظفو المفوضية والسلطات الرواندية، بالمجموعة ورافقوا أفرادها إلى المركز الذي سيتم استضافتهم فيه.

وتضمنت هذه المجموعة رجالا ونساءً وأطفالاً من “إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال”، كان معظمهم يعيشون في مناطق حضرية في طرابلس، والعديد منهم مُحتجزون في السابق في مراكز إيواء في أنحاء البلاد.

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، جان بول كافاليري: لقد أثبتت عمليات الإجلاء من خلال مراكز العبور الطارئة أنها شريان حياة مهم للاجئين المستضعفين في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لتقديم دعم أكبر لهؤلاء السكان.

وأضاف: بالنسبة للاجئين في ليبيا، لم يكن تأثير “كوفيد-19” مُقتصرًا على القيود التي أدت إلى فقدان سبل كسب العيش، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية؛ بل إن الجائحة أثّرت أيضًا على إمكانية الوصول إلى المسارات والحلول القانونية خارج ليبيا؛ مما أدى إلى زيادة حالات اليأس بين الفئات الأكثر ضعفًا.

وحثّ البلدان المستقبلة على توفير المزيد من فرص إعادة التوطين من أجل مساعدة طالبي اللجوء المستضعفين في ليبيا.

وتنضمّ المجموعة إلى مجموعة أخرى مكونة من 184 طالب لجوء، تم إجلاؤهم سابقًا، من ليبيا، وينتظرون حلولاً دائمة خارج رواندا.

وأعربت المفوضية، عن امتنانها للدعم الذي تلقته من رواندا والاتحاد الأفريقي، من خلال مركز العبور الطارئ، والسلطات الليبية التي بادرت بالتنسيق مع الفرق وتيسير الإجراءات والجوانب اللوجستية.

وأضافت: بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من ليبيا، هذا العام،811 شخصًا، بما في ذلك 321 عن طريق إعادة التوطين، وهناك 44,725 لاجئًا وطالب لجوء مُسجّلين لدى مفوضية اللاجئين في ليبيا، من بينهم 329 محتجزًا.

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