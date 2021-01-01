جوزيه: التحضير للانتخابات في ليبيا من أولويات الاتحاد الأوروبي

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ساباديل جوزيه، أن التحضير للانتخابات في ليبيا من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأشار جوزيه إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يلعبون دورا مهما من أجل الوصول لانتخابات في ليبيا.

وشدد جوزيه على أن الاتحاد الأوروبي سيقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة، مبينا اهتمام الاتحاد بتعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي في ليبيا بالتوازي مع التحضير للانتخابات.

وقال جوزيه مهنئا الليبيين بحلول 2021 ، إن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.

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