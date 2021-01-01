«سلفيوم للدراسات»: 172 رحلة شحن عسكرية تركية لغرب ليبيا في 9 أشهر منها  40 رحلة بعد اتفاق «5+5»

رصدت مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، الجسر الجوي العسكري الذي أقامته تركيا لنقل المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى مليشيات الوفاق في عام 2020.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها رصدت الرحلات الجوية من تركيا إلى غرب ليبيا في كل شهر، فضلا عن رحلات الطيران التابع لحكومة الوفاق، ورحلات سلاح الجو القطري.

وأشارت إلى أن أجمالي عدد رحلات الشحن العسكري من قواعد تركية إلى غرب ليبيا في الفترة من منتصف مارس وحتى 30 ديسمبر 2020 كانت 172 رحلة، كما قام طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي 105 رحلات باستخدام طائرات من طراز اللوكهيد C130 و الإيرباص A400M.

وتابعت:” قام طائرة الشحن العسكري التابعة للوفاق بـ 61 رحلة جميعها باستخدام اليوشن IL-76.، كم قام طيران شحن تابع لسلاح الجو القطري بـ 6 رحلات باستخدام طائرة البوينغ C17.”

ولفتت المؤسسة، إلى أن ذروة هذه الرحلات كانت في شهر مايو وكانت 39 رحلة شحن عسكري جوية كالتالي:-

– 21 رحلة لسلاح الجو التركي.

– 12 رحلة لطائرة تابعة للوفاق.

– 6 رحلات لسلاح الجو القطري.

– عدد رحلات الشحن الجوي العسكري بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر بلغ 40 رحلة.

وشددت المؤسسة على أن هذا الرصد لا يغطي حركة النقل الجوي للمرتزقة السوريين والمعدات العسكرية عبر الطيران المدني، كذلك لا يغطي حركة النقل البحري للمعدات العسكرية التي تمت من موانئ تركية إلي موانئ في غرب ليبيا.