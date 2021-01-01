«سلفيوم للدراسات»: 172 رحلة شحن عسكرية تركية لغرب ليبيا في 9 أشهر منها  40 رحلة بعد اتفاق «5+5»

رصدت مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، الجسر الجوي العسكري الذي أقامته تركيا لنقل المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى مليشيات الوفاق في عام 2020.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها رصدت الرحلات الجوية من تركيا إلى غرب ليبيا في كل شهر، فضلا عن رحلات الطيران التابع لحكومة الوفاق، ورحلات سلاح الجو القطري.
وأشارت إلى أن أجمالي عدد رحلات الشحن العسكري من قواعد تركية إلى غرب ليبيا في الفترة من منتصف مارس وحتى 30 ديسمبر 2020 كانت 172 رحلة، كما قام طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي 105 رحلات باستخدام طائرات من طراز اللوكهيد C130 و الإيرباص A400M.
وتابعت:” قام طائرة الشحن العسكري التابعة للوفاق بـ 61 رحلة جميعها باستخدام اليوشن IL-76.، كم قام طيران شحن تابع لسلاح الجو القطري بـ 6 رحلات باستخدام طائرة البوينغ C17.”
ولفتت المؤسسة، إلى أن ذروة هذه الرحلات كانت في شهر مايو وكانت 39 رحلة شحن عسكري جوية كالتالي:-
– 21 رحلة لسلاح الجو التركي.
– 12 رحلة لطائرة تابعة للوفاق.
– 6 رحلات لسلاح الجو القطري.
– عدد رحلات الشحن الجوي العسكري بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر بلغ 40 رحلة.
وشددت المؤسسة على أن هذا الرصد لا يغطي حركة النقل الجوي للمرتزقة السوريين والمعدات العسكرية عبر الطيران المدني، كذلك لا يغطي حركة النقل البحري للمعدات العسكرية التي تمت من موانئ تركية إلي موانئ في غرب ليبيا.
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