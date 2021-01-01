ليبيا الان

استكمال أعمال صيانة معهد شهداء الصابري ببنغازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي استكمال أعمال صيانة معهد شُهداء الصابري المُتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بمنطقة الصابري ببنغازي.

وتعرض المعهد التابع للهيئة الوطنية للتعليم التقني والمهني لأضرار جراء الحرب على الإرهاب.

وأوضحت البلدية في بيان لها، أن اللجنة المكونة من مكتب المشروعات وإدارة المُتابعة التابعة لها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعمال الاستلام الابتدائي من الشركة المُنفذة للمشروع.

يُشار إلى أن مشروع الصيانة تم تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ومن ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

 

الوسوم

بلدية بنغازي ليبيا معهد شهداء الصابري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك