سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي وبعض مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تكاثر السحب من حين لآخر على الشمال الشرقي وبعض مناطق غرب البلاد مع سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز الوطني في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير ومصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثر السحب من حين إلى أخر خاصة هذا اليوم ويوم الغد، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على مناطق الساحلية خاصة سرت تتحول ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-21) م على أغلب المناطق.

أما في الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تتكاثر السحب من ظهر اليوم على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15 – 22) م على اغلب المناطق وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب من حين إلى أخر على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وقد تكون متوسطة إلى جيدة على أقصي مناطق الجنوب الغربي هذه الليلة وصباح الغد.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-22) ولا تتجاوز (16) م على غدامس والحمادة.

أما في الكفرة والسریر وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22) م.