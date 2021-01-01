“مكافحة الأمراض” يستعرض مقترحات خطة الطوارئ لـ 2021

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعًا، برئاسة المدير العام الدكتور بدر الدين النجار، مع مديري الإدارات والمكاتب؛ لاستعراض تقييم برامج الطوارئ لسنة 2020.

وشهد الاجتماع، المُنعقد بطرابلس؛ عرض مقترحات خطة الطوارئ لعام 2021، إضافة إلى مناقشة الصعوبات والتحديات التي واجهت المركز في سياق مجابهة جائحة “كورونا”.

وبالتزامن مع ارتفاع معدّل الإصابات في ليبيا؛ ما يزال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يُنظّم الحملات التوعوية ضد فيروس “كورونا”؛ في محاولة منه لتدارك الوضع الوبائي.

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