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“مكافحة الأمراض” يستعرض مقترحات خطة الطوارئ لـ 2021

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعًا، برئاسة المدير العام الدكتور بدر الدين النجار، مع مديري الإدارات والمكاتب؛ لاستعراض تقييم برامج الطوارئ لسنة 2020.

وشهد الاجتماع، المُنعقد بطرابلس؛ عرض مقترحات خطة الطوارئ لعام 2021، إضافة إلى مناقشة الصعوبات والتحديات التي واجهت المركز في سياق مجابهة جائحة “كورونا”.

وبالتزامن مع ارتفاع معدّل الإصابات في ليبيا؛ ما يزال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يُنظّم الحملات التوعوية ضد فيروس “كورونا”؛ في محاولة منه لتدارك الوضع الوبائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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