صندوق دعم الزواج بالحكومة الليبية: عرس جماعي لـ 2000 شاب وفتاة

أطلق صندوق دعم الزواج بالحكومة الليبية، الخميس، مبادرة لزواج أكثر من ألفي شاب وشابة، في إطار الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتنسيقية المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة وبمساهمة من رجال الأعمال والشركات والهيئات في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وأعلن، محمد إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، أمس الخميس، عن اعتماد صندوق دعم الزواج للمبادرة الوطنية للمساهمة في زواج 4 آلاف شاب شابة من أبناء الشهداء وذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الثنائية مع مختلف الجهات ذات العلاقة وإعداد مقترح متكامل لتنفيذ برنامج متكامل يساهم في بناء أسرة متماسكة وسعيدة.