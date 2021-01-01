صحة الوفاق تعترف برصد مخالفات داخل 7 مستشفيات و3 مراكز طبية في طرابلس

اعترفت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق غير المتعتمدة برصد تجاوزات ومخالفات خلال جولاتها التفتيشية على مستشفيات ومراكز طبية داخل طرابلس وخارجها، بهدف تقييم أداء عملها للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الإدارة حصرت تلك الأخطاء، واتخذت إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأفادت الوزارة بأن الجولات شملت: «مستشفئ الرازي للأمراض النفسية، ومستشفى بوستة للأمراض الصدرية، ومستشفى الحروق والتجميل، ومركز قرطبة لغسيل الكلى، ومستشفي القربولي العام، والمركز الوطني للقلب تاجوراء، ومستشفي الرياينة القروي، ومستشفي زوارة، ومركز السكر والغدد الصماء الخمس، ومستشفي مزدة العام».

ويرى مراقبون أن هذه المخالفات تكشف مدى تردي الوضع الصحي في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق في ظل ضعف الأجهزة الرقابية وقلة لإمكانيات بالمستشفيات.

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