“الأرصاد الجوية الليبية”: سقوط أمطار متفرقة على الساحل وانخفاض درجات الحرارة صباحا ومساءً

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته، اليوم الجمعة، تكاثر السحب من حين لآخر على الشمال الشرقي وبعض مناطق غرب البلاد مع سقوط أمطار متفرقة.

وأوضح المركز الوطني في نشرته الجوية على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هناك انخفاض في درحات الحرارة على معظم مناطق ليبيا خاصة في المساء، والصباح الباكر.

وذكر المركز الوطني أن درجات الحرارة العظمي المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال والوسط والحمادة تتراوح ما بين (15 – 21) مْ بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين (22-26) مْ.

وبينت النشرة الجوية أن مناطق رأس أجدير ومصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثر السحب من حين إلى أخر خاصة هذا اليوم ويوم الغد، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

وستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على مناطق الساحلية خاصة سرت تتحول ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية، أما في الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تتكاثر السحب من ظهر اليوم على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وأوضحت النشرة الجوية أن الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب من حين إلى أخر على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وقد تكون متوسطة إلى جيدة على أقصي مناطق الجنوب الغربي هذه الليلة وصباح الغد.

وأشارت النشرة الجوية إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-22) ولا تتجاوز (16) م على غدامس والحمادة، أما في الكفرة والسریر وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22) م.