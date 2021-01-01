العامة للكهرباء تعلن شحن محطة القرقني والتحميل عليها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، شحن محطة القرقني والتحميل عليها، موضحة أنها قامت بتوصيل كوابل الحمودات رقم (1و2) جهد 30 ك.ف.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم شحن المحول رقم”1″جهد 11/30 ك.ف وخطي أبوبكر الصديق والمستوصف جهد 11 ك.ف بمحطة القرقني، موضحة أن ذلك سيساهم في تخفيف الأحمال على محطتي السدرة وكامبو فاطمة.

وأضافت الشركة أن العمل مستمر خلال الأيام القادمة على شحن محول القدرة رقم “2” وباقي خطوط جهد 11 ك.ف.

وأشارت الشركة إلى أن كافة أعمال الصيانة تمت بجهود فنيي الصيانة والتشغيل بدائرتي صيانة شرق طرابلس والتحكم الفرعي طرابلس بإدارة شبكات الجهد المتوسط وإدارة متابعة مشروعات التوزيع وشركة الانشاءات الكهربائية وكذلك دائرة التركيبات العامة ودائرة توزيع عين زارة.

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