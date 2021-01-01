«مكافحة الأمراض»: 467 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1145 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 1145 مصابا، في حين توفى 9 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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