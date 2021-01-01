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“المركزي” يبحث ضوابط بيع النقد الأجنبي.. خلال اجتماعه الثاني في 2020

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش مصرف ليبيا المركزي، خلال اجتماعه الثاني لعام 2020، العديد من البنود المختصة بالعمل المصرفي إلى جانب اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي، لمختلف الأغراض التجارية والشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي؛ فإن هذا الاجتماع جاء وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 1 لعام 2020، مشيرًا إلى أن السعر المعتمد يبدأ اعتبارًا من الثالث من يناير.

وفي وقت سابق؛ ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، بطرابلس، الصديق عمر الكبير، رفقة مديري الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، الضوابط المتعلّقة ببيع النقد الأجنبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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