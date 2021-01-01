“صحة الوفاق” تُكثّف جولاتها التفتيشية على المراكز والمستشفيات

قامت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحكومة “الوفاق”، بعدة زيارات ميدانية، خلال الأسبوعين الماضيين، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية داخل طرابلس وخارجها.

وقالت “الصحة”: هذه الزيارة تهدف إلى التأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة الصحية على أكمل وجه، وشهدت حصر الأخطاء والتجاوزات والمخالفات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وشملت الجولات مستشفيات الرازي للأمراض النفسية، ومستشفى بوسته، مستشفى الحروق والتجميل، مركز قرطبة لغسيل الكلى، مستشفى القربولي العام والمركز الوطني للقلب تاجوراء، مستشفى الرياينة القروي، مستشفى زوارة، مركز السكر والغدد الصماء بالخُمس مستشفى مزدة العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية