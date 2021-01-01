مكافحة الامراض يكشـف عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة في ليبيا اليوم 1 يناير 2021

فيما يلي التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الامراض والذي يحمل رقم (291) .

حيث استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2624) عينة موزعة على المختبرات التالية:

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (752) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (192) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (25) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة

6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (258) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (20) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات

9.المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (26) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (41) عينة

11.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة

12.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (24) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات

14.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (5) عينات

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

عدد (2157) عينة سالبة

عدد (467) عينة موجبة ( 353 جديدة + 114 مخالطة ) وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 206 حالة جديدة

عدد 36 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 45 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

4.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

5.الماية

عدد 9 حالة جديدة

6.صرمان

عدد 29 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

8.سبها

عدد 4 حالة جديدة

9.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

10.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

11.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

12.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

13.الجفرة

عدد 8 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

15.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

17.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

18.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

19.زليتن

عدد 25 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

20.الزهراء

عدد 15 حالة جديدة

21.جادو

عدد 2 حالة جديدة

22.جنزور

عدد 2 حالة جديدة

23.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

25.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

26.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

27.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

28.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة مخالطة

29.العامرية

عدد 6 حالة جديدة

30.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

31.الزاوية المركز

عدد 13 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 1145 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 691 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في القلعة

3.عدد 11 حالة في سوق الخميس

4.عدد 2 حالة في السائح

5.عدد 4 حالات في اجدابيا

6.عدد 300 حالة في صبراته

7.عدد 60 حالة في مصراته

8.عدد 24 حالة في سبها

9.عدد 6 حالات في القره بوللي

10.عدد 4 حالات في قصر بن غشير

11.عدد 17 حالة في باطن الجبل

12.عدد 12 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 12 حالة في العجيلات

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في مصراته

2.عدد 2 حالة في اجدابيا

3.عدد 2 حالة في القره بوللي

4.عدد 2 حالة في باطن الجبل

5.عدد 1 حالة في العجيلات

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 100744

2.الحالات النشطة : 26005

3.المتعافين : 73252

4.الوفيات : 1487

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