“الوطني لمكافحة الأمراض”: 467 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 1145 ووفاة 9 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1145، ووفاة 9 حالات، وذلك خلال التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (291) ..
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (2624) عينة موزعة على المختبرات التالية :(المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (752) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (192) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (25) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (258) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (20) عينة – مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات – المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (26) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (41) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة – مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (24) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات – مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (5) عينات).
وأشار المركز الوطني إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
– عدد (2157) عينة سالبة
– عدد (467) عينة موجبة ( 353 جديدة + 114 مخالطة )
وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1.طرابلس
عدد 206 حالة جديدة
عدد 36 حالة مخالطة
2.مصراته
عدد 45 حالة مخالطة
3.الزاوية الغرب
عدد 2 حالة جديدة
4.قصر بن غشير
عدد 3 حالة جديدة
5.الماية
عدد 9 حالة جديدة
6.صرمان
عدد 29 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
7.العجيلات
عدد 3 حالة جديدة
8.سبها
عدد 4 حالة جديدة
9.وادي عتبة
عدد 1 حالة جديدة
10.تراغن
عدد 2 حالة جديدة
11.الشاطئ
عدد 1 حالة جديدة
12.الكفرة
عدد 2 حالة جديدة
13.الجفرة
عدد 8 حالة جديدة
14.بني وليد
عدد 2 حالة جديدة
15.صبراته
عدد 1 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
16.الرياينة
عدد 1 حالة جديدة
17.الجميل
عدد 4 حالة جديدة
18.الخمس
عدد 2 حالة جديدة
19.زليتن
عدد 25 حالة جديدة
عدد 18 حالة مخالطة
20.الزهراء
عدد 15 حالة جديدة
21.جادو
عدد 2 حالة جديدة
22.جنزور
عدد 2 حالة جديدة
23.غدامس
عدد 1 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
24.طبرق
عدد 1 حالة جديدة
25.اجدابيا
عدد 2 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
26.المنشية الجميل
عدد 2 حالة جديدة
27.قصر الأخيار
عدد 2 حالة جديدة
28.ظاهر الجبل
عدد 3 حالة مخالطة
29.العامرية
عدد 6 حالة جديدة
30.رقدالين
عدد 2 حالة جديدة
31.الزاوية المركز
عدد 13 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
وبين المركز أن تفاصيـل الــ ( 1145 ) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 691 حالة في طرابلس
2.عدد 2 حالة في القلعة
3.عدد 11 حالة في سوق الخميس
4.عدد 2 حالة في السائح
5.عدد 4 حالات في اجدابيا
6.عدد 300 حالة في صبراته
7.عدد 60 حالة في مصراته
8.عدد 24 حالة في سبها
9.عدد 6 حالات في القره بوللي
10.عدد 4 حالات في قصر بن غشير
11.عدد 17 حالة في باطن الجبل
12.عدد 12 حالة في الزاوية المركز
13.عدد 12 حالة في العجيلات
وذكر المركز الوطني أن تفاصيـل الــ( 9 ) حالات وفاة:
1.عدد 2 حالة في مصراته
2.عدد 2 حالة في اجدابيا
3.عدد 2 حالة في القره بوللي
4.عدد 2 حالة في باطن الجبل
5.عدد 1 حالة في العجيلات
وأوضح المركز الوطني أن الإحصاءات العامة بلغ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي” 100744، والحالات النشطة 26005، والمتعافين 73252، والوفيات 1487.
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