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“الوطني لمكافحة الأمراض”: 467 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 1145 ووفاة 9 حالات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1145، ووفاة 9 حالات، وذلك خلال التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (291) ..

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (2624) عينة موزعة على المختبرات التالية :(المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (752) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (192) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (25) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (258) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (20) عينة – مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات – المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (26) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (41) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة – مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (24) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات – مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (5) عينات).

وأشار المركز الوطني إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

–  عدد (2157) عينة سالبة

–  عدد (467) عينة موجبة  ( 353 جديدة + 114 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 206  حالة جديدة

عدد 36  حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 45 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

4.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

5.الماية

عدد 9 حالة جديدة

6.صرمان

عدد 29 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

8.سبها

عدد 4 حالة جديدة

9.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

10.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

11.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

12.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

13.الجفرة

عدد 8 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

15.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

17.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

18.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

19.زليتن

عدد 25 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

20.الزهراء

عدد 15 حالة جديدة

21.جادو

عدد 2 حالة جديدة

22.جنزور

عدد 2 حالة جديدة

23.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

25.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

26.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

27.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

28.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة مخالطة

29.العامرية

عدد 6 حالة جديدة

30.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

31.الزاوية المركز

عدد 13 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

وبين المركز أن تفاصيـل الــ ( 1145 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 691 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في القلعة

3.عدد 11 حالة في سوق الخميس

4.عدد 2 حالة في السائح

5.عدد 4 حالات في اجدابيا

6.عدد 300 حالة في صبراته

7.عدد 60 حالة في مصراته

8.عدد 24 حالة في سبها

9.عدد 6 حالات في القره بوللي

10.عدد 4 حالات في قصر بن غشير

11.عدد 17 حالة في باطن الجبل

12.عدد 12 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 12 حالة في العجيلات

وذكر المركز الوطني أن تفاصيـل الــ( 9 ) حالات وفاة:

1.عدد 2 حالة في مصراته

2.عدد 2 حالة في اجدابيا

3.عدد 2 حالة في القره بوللي

4.عدد 2 حالة في باطن الجبل

5.عدد 1 حالة في العجيلات

وأوضح المركز الوطني أن الإحصاءات العامة  بلغ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي” 100744، والحالات النشطة 26005، والمتعافين 73252، والوفيات 1487.

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المركز الوطني لمكافحة الأمراض كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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