«الدباشي»: نتطلع في العام الجديد إلى فضح المنافقين والأنانيين وعديمي الضمير

قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي:” عام انقضى عاشه عامة الليبيين بمصاعب حياتية وكوارث دموية وآمال متجددة في حياة أفضل بقيت حكرا على متصدري المشهد السياسي والفاسدين، وعام جديد أطل علينا نتطلع فيه إلى العلي القدير أن يزيل عنا البلاء بأسبابه وأدواته الداخلية والخارجية”.

وأضاف “الدباشي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اسأل الله أن يلم شمل الليبيين وأن يأخذ بيدهم ويلهمهم العمل لمصلحة بلادهم، وأن يفضح المنافقين والأنانيين وعديمي الضمير”.

وتابع:” أن يهلك الله العظيم كل من قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الليبيين، وكل من تولى منصبا وهو يعرف أنه غير قادر على حمل الأمانة، وكل من يدافع عن مصالح دول أخرى في ليبيا بوعي أو بدون وعي”.