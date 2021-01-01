طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديد تليها مصراتة وزليتن

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، منها 242 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 45 حالة، ثم زليتن بـ 43 حالة، و30 حالة في صرمان، و18 حالة في الزاوية المركز، و15 حالة في الزهراء، و9 حالات في الماية، و8 حالات في الجفرة، و6 حالات في العامرية، و5 حالات في أجدابيا، و4 حالات في كل من الجميل وسبها، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 3 حالات في كل من ظاهر الجبل والعجيلات وقصر بن غشير وصبراتة، وحالتين في كل من تراغن والزاوية الغرب والكفرة وبني وليد والخمس وجادو وجنزور وغدامس والمنشية الجميل وقصر الأخيار ورقدالين، وحالة واحدة في كل من وادي عتبة والشاطئ والرياينة وطبرق

وتماثل للشفاء 1145 مصابا منهم 691 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من السائح والقلعة، و11 حالة في سوق الخميس، و4 حالات في كل من قصر بن غشير وأجدابيا، و300 حالة في صبراتة، و60 حالة في مصراتة، و24 حالة في سبها، و6 حالات في القره بوللي، و17 حالة في باطن الجبل، و12 حالة في كل من الزاوية المركز والعجيلات.

في حين توفى 9 مصابين، بينهم حالتان في كل من مصراتة وأجدابيا والقره بوللي وباطن الجبل، وحالة في العجيلات.

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