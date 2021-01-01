صحة الوفاق تُجري جولة تفتيشية على مستشفيات ومراكز طبية

أخبار ليبيا 24

رصدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق تجاوزات ومخالفات في مستشفيات ومراكز طبية واقعة في نطاق طرابلس وخارجها، وذلك خلال جولة تفتيشية أجرتها الإدارة بهدف تقييم أداء عملها للتأكد من مدي تنفيذ الإجراءات الصحية وإجراءات السلامة.

وبحسب بيان وزارة الصحة، أمس الخميس، قال مدير الإدارة الدكتور، طارق الغوج، “إن هذه الجولات التفتيشية تأتي ضمن خطة لبسط رقابة وزارة الصحة على الجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها”.

وشملت الجولات التفتيشية مستشفى الرازي للأمراض النفسية، ومستشفى بوستة للأمراض الصدرية، ومستشفى الحروق والتجميل، ومركز قرطبة لغسيل الكلى.

كما شملت أيضا مستشفى القربولي العام، والمركز الوطني للقلب تاجوراء، ومستشفى الرياينة القروي، ومستشفى زوارة، ومركز السكر والغدد الصماء الخمس، ومستشفى مزدة العام.

وأكدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق حصرها لكافة الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.