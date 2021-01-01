توقعات ليلى عبد اللطيف عن ليبيا لعام 2021.. سيف الاسلام يستعد.. وحفتر يقود البلاد بدعم عسكري وهذا دور الاتراك – فيديو

أطلت اللبنانية ليلى عبداللطيف المثيرة للجدل بتوقعاتها والتي سبق وأن توقعت حدوث الكثير من الاحداث، وإليكم في هذا التقرير أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف عن ليبيا للعام 2021, على الرغم من بقائها تنبؤات تصدق وتخيب.

وأطلت ليلى عبداللطيف على برنامج مع نيشان على قناة الجديد، متوقعةً أن يبدأ سيف الاسلام القذافي بتحضيره لإعادته إلى الواجهة السياسية من جديد، وهو ما تتوقعه كل عام وخلال كل ظهور لها.

وفيما يخص اللواء خليفة بلقاسم حفتر، فقد توقعت أن يقود ليبيا خلال المرحلة الراهنة بدعم عسكري من عدة دول وخصوصا من امريكا ومصر، مع تقديم مساعدات عسكرية للجيش الليبي، مشيرةً إلى أن الجيش الليبي سيلعب دور كبيراً بقيادة اللواء حفتر في تحرير ليبيا من المسلحين واعادة الهدوء والسلام إلى ربوع ليبيا.

واضافت اللبنانية ليلى عبداللطيف، أنه سيتم الافراج عن جميع السجناء السياسيين في ليبيا، كما سيتم الافراج عن بعض المعتقلين في سجون ليبيا .

وأكدت أن لا دور عسكري أو سياسي للأتراك في ليبيا خلال المرحلة القادمة، وترى العسكر التركي خارج ليبيا، حسب توقعها.

وفي توقعاتها لدولة تركيا، كانت قد أشارت إلى تعرض تركيا في ليبيا إلى ضربة عسكرية قاسية تضع الرئيس رجب طيب اردوغان في موقف محرج وصعب جداً.

وكانت ليلى عبداللطيف قد توقعت في شهر يونيو الماضي عن خروج السراج وحفتر من المشهد السياسي خلال الفترة القادمة مع توقعها بأن يكون ظهور حفتر مؤقتاً لقيادة ليبيا لكنها اشارت إلى أنه سيكون لفترة قصيرة.

كما توقعت أن يكون هنالك مطالب شعبية بتسلم سيف الاسلام القذافي ادارة شؤون البلاد، وتوقعت أن يكون هنالك اتفاق دولي لإعادة ضخ النفط الذي كان متوقفاً لأشهر خلال 2020 وهو ما حدث خلال الفترة الماضية.

كما توقعت حركة سريعة للجيش المصري على الحدود الليبية المصرية، وتوقعت ايضا أن تشهد ليبيا مواجهة بين السيسي واردوغان.

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