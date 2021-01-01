التعرف على هوية جثة عثر عليها في مقبرة جماعية بترهونة

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق التعرف على هوية جثة عثر عليها في المقابر الجماعية بمشروع الربط في مدينة ترهونة.

وتعود الجثة إلى المواطن محمد أحمد المكي، وقد توصل إلى هويته بعد اتخاذ إجراءات التعرف الثانوية، إضافة إلى الملابس والعلامات المميزة بها وأخذ العينات اللازمة، حسب بيان الوزارة عىل صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وسلمت اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية بترهونة جثة المواطن إلى ذويه بمقر الطب الشرعي في طرابلس، بحضور مدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل.

وقالت الوزارة أن الفقيد من مواليد العام 1986، وكان يعمل في جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وقد أبلغ عن فقده في 21 نوفمبر العام 2019، وعثرت على جثته في 19 نوفمبر العام الماضي.

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