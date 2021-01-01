مهلة البعثة الأممية لتشكيل اللجنة الاستشارية في ليبيا تنتهي خلال ساعات

أمهلت البعثة الأممية إلى ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار الليبي، حتى مساء اليوم الجمعة، لتشكيل لجنة استشارية لحل الانسداد الحاصل حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن البعثة حددت أن عملية اختيار اللجنة ستكون عبر ترشيح كل ثلاثة أعضاء لشخصية بالملتقى.

يشار إلى أن آخر جلسة للحوار الليبي عقدت الأربعاء الماضي، بدعوة من المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، التي استمعت إلى تقرير اللجنة القانونية المنبثقة عنه لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات.

وأكدت ويليامز، أن موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 في ليبيا هدف لن يتم التراجع عنه، مشددة على أن البعثة لديها هدف واضح وهو إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال ستيفاني ويليامز خلال اجتماع بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، إنها مازالت تؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة.

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