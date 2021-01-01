فيروز النعاس: سياسة فرض الأمر الواقع ستدفع البعثة الأممية للفشل

زعمت فيروز النعاس، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية المنبثق عن الجبهة الوطنية (أحد أذرع الإخوان)، أن أهم أسباب تعثر منتدى الحوار السياسي في إنجاز مهامه، يتلخص في نقطتين رئيسيتين هما، تعنت البعثة في إدارتها للحوار سواء في اختيار الشخصيات المشاركة أو في جدول الأعمال المطروح للنقاش، وأيضا فرض الآليات التي تخدم أجندة معينة ورفض الاستماع لما يريده الليبيون”.

وقالت النعاس، في تصريحات لموقع “عربي 21″ الممول من قطر:” لا نغفل رفض البعثة التعاطي بإيجابية مع أي مقترح صادر عن القوى السياسية، فالبعثة تحاول إنجاز مخطط معين وتخشى أن تؤدي التغيرات الدولية إلى تجاوز هذا المخطط مما يعني فشلها بشكل نهائي”، وفق قولها.

وادعت أن البعثة تحاول أن تدفع باتجاه فرض أمر واقع لا يمكن تجاوزه، في محاولة لتفادي فشل المخطط، مثلما فعلت في فرض تاريخ للانتخابات دون أية دراسة واقعية وعلمية لإمكانية تحقيق ذلك”.