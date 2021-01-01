دعم الصالون الثقافي التباوي من المؤسسة الوطنية للنفط

وزعت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط يوم، أمس الخميس، عدد من الجوائز التشجيعية على الفائزين الثلاثة الأوائل ضمن مهرجان القصة القصيرة للتراث التباوي.

حضر مراسم تسليم الجوائز زكريا آدم رئيس منظمة الصالون الثقافي التباوي، وعدد من الأدباء والكتاب عن الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، بالإضافة مندوبين اثنين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية ان هذه الخطوة ضمن دور المؤسسة لدعم النشاط الثقافي في البلاد وإبراز الهوية الثقافية للتبو بصفتهم مكوناً مهما من المكونات الثقافية للدولة الليبية وإيماناً بمبدأ التنوع الثقافي والتشجيع على الاختلاف الحضاري والتعايش السلمي.