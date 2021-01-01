ليبيا تُسجّل قفزة طفيفة في حصيلة المتعافين من “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض قفزة في عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بـ1,145 حالة شفاء جديدة، رفعت إجمالي حصيلة الشفاء المُسجلة منذ بدء الجائحة إلى 73252.

في المقابل؛ أعلن المركز تسجيل 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 26.,005 حالات، فيما وصل إجمالي الحالات التراكمي إلى 100,744 حالة.

وأظهرت أحدث إحصاءات “كورونا”، المنشورة على منصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رصد تسع حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 1,487 حالة.

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