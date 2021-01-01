تركيا تعلن مواصلة أنشطتها في ليبيا

أعلنت تركيا أنها سوف تواصل أنشطتها بحزم، في سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في تصريح صحفي، أن قوات بلاده ستواصل أنشطتها في ليبيا، وسوريا، وشمال العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجه.

وادعى آكار أن أمن الحدود والشعب التركي معرضان للخطر والتهديد، ما دام من وصفهم بـ “الإرهابيين” يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق البلدين الجارين.

وكان آكار قد أكد في وقت سابق استمرار بلاده في تقديم ما أسماها بـ” أنشطة التدريب والاستشارة” في ليبيا، مشددا أثناء لقائه بوزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش في أنقرة، على وقوف تركيا إلى جانب الوفاق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.. على حد وصفه.

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