جامعة اجدابيا تنظم الندوة السنوية بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا

نظم قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة اجدابيا، أمس الخميس، الندوة العلمية السنوية بمناسبة الذكري التاسعة والستين الاستقلال ليبيا 1951م تحت مسمي (حكومة اجدابيا النواة الأولى في دولة ليبيا).

وافتتح رئيس الجامعة محمد بوحليقه، الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور، ثم تطرق لدور مدينة حكومة اجدابيا في تأسيس دولة ليبيا، والجهود المبذولة من قسم التاريخ بجامعة اجدابيا في إبراز دور هذه الحكومة سنة 1917م في وضع حجر الأساس لبناء ليبيا.

ثم تلتها كلمة عميد كلية الآداب الدكتور سامي الأزرق، الذي استهل الحديث فيها عن الدور السياسي الذي لعبته المدينة في تلك الفترة وما نتج عنه من تشكيل إمارة تحمل اسم برقة.

ورصدت الندوة العديد من المحاور من بينها، “المفاوضات الليبية الإيطالية ودورها في إرساء نظام سياسي مستقل، التنظيم الإداري والمالي لحكومة اجدابيا ومساهمتها في الاستقرار الداخلي، ودور حكومة اجدابيا في تأسيس الجيش الليبي والدور العسكري، وموقف الصحافة الليبية من مشروع الوصايا والتقسيم 1947م 1951م، إضافة إلى محاور حول البرلمان الليبي لبنة الأولى والاستقلال الحقيقي، وأبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية في اجدابيا”.