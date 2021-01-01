تعاقدات جديدة لحفر 10 آبار مياه بعدد من بلديات الجنوب

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس، عقد حفر عشرة آبار لمياه الشرب ببلديات أوباري الغريفة وبنت بية بالجنوب الليبي.

وحضر مراسم توقيع العقد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله وعضوي مجلس النواب فاطمة الصويعي، وعبدالحفيط الصغير عن دائرة اوباري، وعميد بلدية الغريفه عبدالستار السنوسي وعميد بلدية بنت بية اشرف خليفه المصلح وعضو المجلس البلدي بنت بية مسعود سعد خيرات، وعددا من مسئولي الشركات العاملة في مجال الحفر والادارات بالمؤسسة والمجالس البلدية المذكورة.

ويعد مشروع حفر الآبار جزء من مشروع متكامل يشمل صيانة 10 خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار، وتوفير المضخات وكل الاحتياجات الاخرى.

يذكر بأن عددا من بلديات الجنوب تعاني من نقص مياه الشرب في منذ عدة سنوات.