غريبيل يستبعد عودة القتال مرة أخرى في ليبيا رغم الخروقات

استبعد عضو وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة في اللجنة العسكرية 5+5 عودة القتال مرة أخرى في ليبيا رغم ما تشهده الهدنة من خروقات.

وقال غريبيل في تصريح إعلامي إن حفتر لم يعد لديه إمكانية لخوض الحرب مرة أخرى بعد تقارب الوفاق مع كل من مصر وروسيا، مؤكدا أن قوات الوفاق مستعدة رغم ذلك لمثل هذه الحرب.

وأضاف أن الليبيين أدركوا أن الحرب هي خسارة للأرواح ونهب للثروات، مشددا على التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر الماضي، لافتا أن هناك بعض الخروقات ولكنها ليست بالكبيرة.

وأوضح أن عمليات تبادل الأسرى تتم في خطوات جيدة، وأن الأسبوع المقبل يشهد مزيد من العمل في فتح الطرق والمضي قدما في إخراج المرتزقة من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24