بالفيديو..المرتزقة السوريون يحتجون في طرابلس ضد تركيا والوفاق بسبب تأخر مرتباتهم 5 أشهر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقطع فيديو مسرب، يوضح تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل معسكر اليرموك سابقا بطرابلس احتجاجاً على تأخر رواتبهم.

وأكدت مصادر صحفية، أن هناك أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين في ليبيا حيث تأخرت تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة عن دفع رواتبهم لمدة 5 شهور حتى الآن، ويصل راتب المرتزق الواحد شهريا 2000 دولار.

وأوضحت المصادر أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت 10 آلاف دولار أمريكي لكل منهم.

وأضافت المصادر أن قادة الفصائل أبلغوا المرتزقة بتخفيض المرتب إلى ” 400 دولار شهري ” واتهم المرتزقة قادتهم وقادة المليشيات في طرابلس وقادة الجيش التركي بسرقة بقية المرتب المقدر ب ” 1600 دولار ” حسب الاتفاق

وأكدت المصادر أن المتظاهرين هم من ” فرقة الحمزة “.

هذا ويذكر أن تركيا أرسلت الألاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال بجانب قوات الوفاق ضد الجيش.

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