إحصائية تكشف حجم الانتهاكات التركية والقطرية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا في 2020

رصدت مصادر مطلعة، الجسر الجوي العسكري الذي أقامته تركيا لنقل المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى قوات الوفاق في عام 2020

وأفادت المصادر في إحصائية لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنها رصدت الرحلات الجوية من تركيا إلى غرب ليبيا في كل شهر، فضلا عن رحلات الطيران التابع لحكومة الوفاق، ورحلات سلاح الجو القطرى ٔوكشفت المؤسسة أن إجمالي عدد رحلات الشحن العسكري من قواعد تركية إلى غرب ليبيا في الفترة من منتصف مارس وحتى 30 ديسمبر 2020 كانت 172 رحلة، كما قامت طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي ب 105 رحلات باستخدام طائرات من طراز اللوكهيد C130 و الإيرباص A400M.

وأضافت المصادر، أن طائرة الشحن العسكري التابعة للوفاق قامت بـ 61 رحلة جميعها باستخدام اليوشن IL-76.، كم قام طيران شحن تابع لسلاح الجو القطري بـ 6 رحلات باستخدام طائرة البوينغ C17.”

وأشارت المصادر ، إلى أن ذروة هذه الرحلات كانت في شهر مايو وكانت 39 رحلة شحن عسكري جوية، منها 21 رحلة لسلاح الجو التركي، و 12 رحلة لطائرة تابعة للوفا،و6 رحلات لسلاح الجو القطري، وعدد رحلات الشحن الجوي العسكري بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في 23 أكتوبر بلغ 40 رحلة.

وكشفت المصادر أن هذا الرصد لا يغطي حركة النقل الجوي للمرتزقة السوريين والمعدات العسكرية عبر الطيران المدني، كذلك لا يغطي حركة النقل البحري للمعدات العسكرية التي تمت من موانئ تركية إلى الموانئ في غرب ليبيا

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