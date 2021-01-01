“شركة طيران خاصة” تتصدر باكورة رحلات مطار مصراتة بعد استئنافها

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 2021/1/1 أول رحلة جوية تجريبية من مطار مصراته الدولي متجهة إلى مطار تونس قرطاج والتي نفذتها شركة الأجنحة الليبية المملوكة للقيادي بالجماعة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج المدرج على قوائم الإرهاب المعدة من مجلس النواب، بعد إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية المنتظمة لما يزيد عن أربعة أشهر نتيجة للحريق الذي تعرضت اليه صالة المغادرة بالمطار.

و تم اليوم الاعلان عن استئناف الرحلات الجوية من والى المطار رسمياً بعد أن تم الإنتهاء من أعمال مشروع تحوير صالة الوصول لتصبح صالة وصول ومغادرة وتم توفير التجهيزات الأمنية والمستلزمات التشغيلية واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا حسب توصيات دليل إجراءات الوقائية الصادر عن مصلحة الطيران المدني، وفقا لبيان “المصلحة”.

أضاف: “سيتم عودة الرحلات بشكل تدريجي للمطار بعد أن أعلنت شركة الأجنحة الليبية أنها ستقوم بتنفيذ رحلات جوية منتظمة إلى عدة وجهات من وإلى مطار مصراته إبتداءً من يوم 2021/1/10 ومن المتوقع عودة المزيد من شركات الطيران لاستئناف رحلاتها من مطار مصراته ايضاً وبما يتناسب مع القدرة الاستيعابية الحالية للصالة والى حين الانتهاء من تنفيذ صالة الركاب الجديدة الجاري العمل على انشائها بالمطار”.