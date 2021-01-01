ضبط عصابة تهريب الوقود من طبرق للجنوب

تمكن عناصر مركز شرطة طبرق مساء أمس الخميس، من القبض على عصابة تمتهن تهريب مادة الديزل إلى الجنوب.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق، اليوم الجمعة إلى «بوابة الوسط»، إن أفراد مركز شرطة المدينة، قبضوا على 5 سوادنيين يمتهنون تهريب مادة الديزل، والتي تعرف محليا بالنافتا إلى الجنوب بطريقة غريبة.

وبحسب المكتب الإعلامي، تم أخذ الإذن من النيابة العامة ومداهمة المصنع المخصص لذلك، «وجدنا كميات كبيرة من الديزل موضوع في قنينات صغيرة وتوضع في صناديق مكتوب عليها مادة خاصة بالطلاء».

وأضاف المكتب أنه تم القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة ومصادرة كافة الصناديق.

فيما زار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الجمعة، مركز شرطة المدينة، وأثنى على دور مديرية أمن طبرق ومركز شرطة المدينة، والأفراد الذين قاموا بهذا العمل الوطني لحماية المحروقات المدعومة من الدولة ويصرف عليها مليارات الدينارات.

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