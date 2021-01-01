بالخير: وليامز تحاول فرض آليات تخدم أجندات معينة أغلبها تصب في صالح الإسلام السياسي

ليبيا – أرجع الدبلوماسي السابق سالم بالخير أسباب تعثر الحوار الليبي وإنجاز مهامه إلى طريقة رئيسة البعثة ستيفاني وليامز في إدارتها للحوار، بدءا من طريقة اختيار الشخصيات المشاركة، مرورا بآلية وضع جدول الأعمال، وصولاً إلى محاولة فرض الآليات التي تخدم أجندات ومصالح معينة، أغلبها يصب في صالح الإسلام السياسي.

بالخير وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الاماراتي أمس الخميس أشار إلى أن رفض البعثة التعاطي مع الجهات المؤثرة في ليبيا، وتركيزها على جماعات وشخصيات أغلبها مقيمة خارج ليبيا، يجعل من البعثة بعيدة عن تصور الحل الصحيح.

وأضاف بأن البعثة تحاول إنهاء مخطط في محاولة لاستباق التغييرات الدولية التي سترفض مثل هذه الأفكار التي تحاول البعثة فرضها على الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية