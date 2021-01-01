بعد توقف 4 أشهر.. استئناف الرحلات الجوية من مطار مصراتة

انطلقت، اليوم الجمعة، أول رحلة جوية تجريبية من مطار مصراتة الدولي، متجهة إلى مطار تونس قرطاج.

جاء ذلك بعد إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية المنتظمة لما يزيد عن أربعة أشهر؛ نتيجة الحريق الذي تعرضت له صالة المغادرة بالمطار.

وقد شهد اليوم، الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار، رسميًا، بعد الانتهاء من أعمال مشروع تحوير صالة الوصول لتصبح صالة وصول ومغادرة، حيث تم توفير التجهيزات الأمنية والمستلزمات التشغيلية، واتخاذ التدابير الوقائية للحدّ من انتشار جائحة “كورونا”، بحسب توصيات دليل إجراءات الوقائية، الصادر عن مصلحة الطيران المدني.

ومن المقرر عودة الرحلات بشكل تدريجي للمطار، بعد إعلان شركة “الأجنحة الليبية”، أنها ستقوم بتنفيذ رحلات جوية منتظمة إلى عدة وجهات من وإلى مطار مصراتة؛ ابتداءً من يوم 2020/1/10.

ومن المتوقع عودة المزيد من شركات الطيران لاستئناف رحلاتها من مطار مصراتة، بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية الحالية للصالة، وذلك حتى يحين الانتهاء من تنفيذ صالة الركاب الجديدة الجاري العمل على إنشائها بالمطار.

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