الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الغرب والشمال الشرقي

توقع مركز الأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الغرب والشمال الشرقي، مع سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية على جميع المناطق.

ففي رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الساحل خاصة سرت، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، فتتكاثر السحب ظهر اليوم على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون متوسطة إلى جيدة على أفصى مناطق الجنوب الغربي الليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

أما الكفرة – السرير – تازربو، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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