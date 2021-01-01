“مرتزقة تركيا” في ليبيا يحتجون على عدم تسليمهم رواتبهم

شهدت صفوف “مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا” الذين أرسلتهم أنقرة لإشعال الاضطرابات والقتال داخل ليبيا، حالة من الاستياء والغضب بسبب تأخر وتلاعب بـ”أجورهم المالية”.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن قيام قادة الفصائل كـ “فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم” بتعمّد المماطلة في تسليم رواتب المرتزقة، إضافة إلى اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، بحسب المرصد السوري.

وطالب المرتزقة الجانب التركي بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلاً من التسليم عبر القادة.

وأشار المرصد السوري، قبل أيام، إلى أن مسألة تواجد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا عادت إلى الواجهة، على خلفية تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حوّلت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق “الليبي – الليبي”.

يذكر أن تعداد المجندين الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وبلغ تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لتركيا في ليبيا 496 قتيلاً.

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