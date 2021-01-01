«الواحة» تؤكد استمرار صيانة خط نقل النفط الخام بين حقل السماح وميناء السدرة

أكدت شركة الواحة للنفط، استمرار أعمال مشروع صيانة خط نقل النفط الخام، الواصل بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي «ضمن المساعي الحثيثة لتطبيق رؤية لجنة الإدارة لإعادة تأهيل المرافق الإنتاجية».

وبحسب بيان للشركة اليوم، يستمر العمل بشكل منتظم من أجل صيانة واستبدال أجزاء متهالكة من خطوط أنابيب نقل النفط الخام 32 بوصة، الرابطة بين حقل السماح بمحطة القطار، وحقل الظهرة حتى ميناء السدرة بطول 123 كم، بأربع مواقع مستهدفة بالتعاون بين إدارة العمليات ومتابعة عملية الإنشاء من قبل قسم الهندسة وبدعم قسم الخدمات والنقل، ومع تطبيق معايير السلامة المعمول بها في الشركة.

وأوضح بيان الشركة أنه من المقرر الانتهاء من المشروع المدة القريبة القادمة.

من جانبه أشاد رئيس لجنة الإدارة بالشركة، بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل شبكات نقل النفط، في ظل ظروف استثنائية وتحقيق تقدم ملحوظ في أداء العمل، بما ينعكس بشكل إيجابي على الصادارات ويضمن سلامة البيئة وتفادي أي تسريبات محتملة.

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