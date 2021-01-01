“التجاري الوطني” يفتح خدمة الحوالات الخارجية

أعلن المصرف التجاري الوطني، في بيان له عبر منصته الرسمية، عن فتح خدمة الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية “الدراسة – العلاج”.

وقال البيان: يمكن شحن وإصدار وإعادة إصدار البطاقات الدولية، بحسب تعليمات مصرف ليبيا المركزي، خلال الفترة القادمة.

وشدّد المصرف، على كافة الزبائن الذين لديهم حسابات جارية لدى المصرف التجاري الوطني والذين يرغبون بالحصول على منتج البطاقات الدولية، ضرورة التوجه إلى الفروع لتقديم الطلبات مع ضرورة إحضار صورة ملونة لجواز السفر ، وإفادة الرقم الوطني وتعبئة النموذج المعدّ.

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