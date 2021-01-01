احتجاجاً على تأخر رواتبهم .. المرتزقة السوريين  يتظاهرون في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيه عشرات المرتزقة السوريين متظاهرين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.

وكشفت مصادر ليبية عن حالة من التذمر في صفوف المقاتلين المرتزقة، الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة السراج غير الشرعية في طرابلس.

وأفادت المصادر، وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن “أزمة مالية” وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.

وأوضحت المصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

وعلى مدار أشهر، نقلت تركيا الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، قدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بـ20 ألفا، واصفة هذا الأمر بأنه “انتهاك صارخ للسيادة الليبية”.