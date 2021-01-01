مالية الوفاق تطالب الرئاسي بتخصيص 449.3 مليون دينار لتغطية نفقات التعليم

طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة إدارة ما يسمى بـ “المجلس الرئاسي”، بإجراء مناقلة قيمتها 449.3 مليون دينار من الباب الخامس الخاص بالطوارئ إلى الباب الأول لوزارة التربية التعليم لتغطية نفقات متعلقة بالعلاوات والميزات.

وأشارت الوزارة في خطابها الموجه إلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي، إلى أن اللجنة المالية الدائمة وممثلي وزارة التعليم توصلوا في اجتماعات سابقة إلى تحديد المختنقات التي تواجه قطاع التعليم ومن بينها علاوة الحصة والتمييز وبدل المحروقات للتفتيش التربوي.

وطالبت الوزارة بصرف باقي الالتزامات المتعلقة بعلاوة الحصة للعام الماضي 2020 والخاصة بـ 79 مراقبة تعليم بقيمة إجمالية تصل إلى 131.8 مليون دينار، وكانت وزارة المالية قد خصصت 36 مليون دينار لصرفها على علاوة التمييز وبدل المحروقات للتفتيش التربوي عن سنوات 2016 – 2018.

وأشارت مالية الوفاق إلى أن الالتزامات المتعلقة بعلاوة الحصة عن سنوات 2017 و2018 و2019 بلغت قيمتها 281.4 مليون دينار، مؤكدة بأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين مع وزارة التعليم للتدقيق ومتابعة عملية صرف الالتزامات المستحقة عن علاوة الحصص والتمييز.

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