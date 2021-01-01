مقتل وإصابة العشرات بسبب إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات

أدت ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات إلى سقوط العشرات بالأعيرة النارية ما بين قتيل وجريح في مختلف المناطق الليبية.

وسجلت المستشفيات الليبية حالات إصابة متفاوتة بالأعيرة النارية بالإضافة لوفيات قُيدت كلها ضد مجهول، بسبب إطلاق النار العشوائي في المناسبات.

ففي الأسبوع الماضي لقي نحو 3 شباب مصرعهم فيما أصيب نحو 7 آخرين في مناطق مختلفة، منها مدينة إجدابيا إذا لقي شاب مصرعه بعدما أصابه عيار ناري عشوائي، وهو في طريقه لتقديم واجب العزاء.

كما سقط الأربعاء الماضي مقذوف عشوائي على مجموعة شباب في مدينة سبها تسبب في وفاة اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، أثناء حضورهم لعرس بحي المنشية بالمدينة.

وكان لاعب نادي أهلي طرابلس محمد العاتي قد تعرض في أكتوبر الماضي لرصاصة عشوائية كادت تقضي على مستقبله الرياضي، وتقصيه خارج ملاعب كرة القدم، وفي أغسطس تعرض أحد الأطفال لإصابة على مستوى العمود الفقري بعد سقوط رصاصة عشوائية عليه في مدينة العجيلات غربي البلاد.

وقال مصدر أمني بمدينة سبها، إن نقطة أمن مركز سبها الطبي تسجل بشكل أسبوعي حالات إصابة وقتل بالرصاص العشوائي قيدت أغلبها ضد مجهولين، موضحا أن هذه الحالات كلها جاءت نتيجة انتشار السلاح بين أوساط المجتمع، حيث أصبحت الرماية به تعبيرا عن الفرح أحيانا.

وطالب أهالي مدينة سبها والمناطق المجاورة لها بضرورة التخلي عن مثل هذه الأعمال التي تسببت في إزهاق أرواح وبتر أطراف بعض المواطنين.

واستنكرت العديد من المنظمات المحلية استعمال الذخيرة الحية بطرق عشوائية داخل الأحياء حيث أدانت منظمة فزان هذه الأعمال، وقدمت العديد من الندوات حول خطورة هذا التصرف.

كما دعا عدد من النشطاء لتفعيل قرار رئيس الأركان العامة بالجيش القاضي بتجريم إطلاق الرصاص العشوائي، وتفعيل كافة القوانين القاضية بنزع السلاح من المدنيين وأن يكون حمل السلاح حكرا على الدولة ممثلة في جيشها وشرطتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24