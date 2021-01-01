وضع الحجر الأساس لمبنى الحرس البلدي بـ”كاباو”

قام عميد بلدية “كاباو”، مراد مخلوف، ورئيس الحرس البلدي، المقدم جمعة ربيع؛ بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مبنى جهاز الحرس البلدي في البلدية، بحضور عدد من الأعيان والمشايخ وأعضاء من المجلس البلدي بـ”كاباو”.

ويبذل الحرس البلدي بـ”كاباو” مجهودات لافتة لملاحقة المخالفين، بإمكانيات بسيطة؛ حرصًا من رجال الحرس على سلامة وصحة المواطن، ومراقبة الاستهلاك، وضمان تسيير الخدمات للمواطن بالشكل الصحي.

ودفعت هذه المجهودات لإنشاء مقر مبنى للحرس البلدي ببلدية “كاباو”، وتم وضع الحجر الأساس لهذا المبنى بجوار مستشفى “كاباو”، ومركز شرطة البلدية؛ على أمل تزويد الجهاز بالسيارات والمعدات اللازمة لإتمام مهام الحرس البلدي بـ”كاباو”، الذي يزاول مهامه بكل جدٍّ وإخلاصٍ لصالح الوطن والمواطن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية