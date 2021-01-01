اختتام الدورة التدريبية حول مبادئ التعليم الإلكتروني بصرمان

اختتمت بقاعة كلية أم الربيع للعلوم والتقنية بصرمان، الدورة التدريبية حول مبادئ التعليم الإلكتروني، التي نظمها المجلس العلمي الأكاديمي، واستضافتها الكلية.

هذا وتناولت الدورة التي تواصلت 5 أيام كيفية استخدام الإيميل الجامعي، وبرامج التواصل المرئي، وإنشاء الفصول الافتراضية في التعليم الجامعي.

كما تضمنت الدورة مداخلة حول تجربة بريطانيا في التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

وصاحبت الدورة تدريبات جماعية حول هذه الأدوات، من خلال لقاءات افتراضية للمشاركين من البيت عند المساء.

جدير بالذكر أن هذه الدورة جاءت بهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالكليات والجامعات ومواكبة التطور العلمي الإلكتروني.

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