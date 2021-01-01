منافس “أردوغان” يحصل على لقب أنجح رئيس بلدية في تركيا

حصل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على المركز الأول في استطلاع رأي حول أنجح رؤساء البلديات في تركيا خلال 2020، بنسبة تصويت 56.4%.

ونشرت شركة «سونار» التركية لاستطلاعات الآراء والأبحاث، نتائج استطلاع رأى حول أداء رؤساء البلديات التركية في المدن الكبرى خلال العام المنقضي، وحصل رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري على أعلى 5 نسب تصويت، في هزيمة مدوية لرؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.

وحسب استطلاع الرأى الذي أجري في الفترة من 1 نوفمبر إلى 27 ديسمبر، في 20 مدينة كبرى، سأل المواطنون حول أرائهم في أداء رئيس بلديتهم، التي نقلتها صحيفة «جمهورييت»، فحصل رئيس بلدية إزمير، تونتش سويار، على المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 55.6%. بينما حصل رئيس بلدية إسكي شهير، يلماز بويوكارشين، على المركز الثالث بنسبة 53.8%.، وتراجع رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، إلى المركز الرابع بنسبة 52.5%، وجاء رئيس بلدية تكيرداغ، قادر البيرق، في المركز الخامس بنسبة إلى 45.2%.