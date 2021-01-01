بالصور.. تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عددًا من القوات التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، والمتمثلة في سريتين من الإدارة للإنطلاق لدعم وإسناد الدوريات العاملة داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين على القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

مدير أمن طرابلس يشدد على الإجراءات الاحترازية مع تزايد الإصابات بـ«كورونا»

وفي السياق أجرى مدير أمن الجفارة، ورئيس لجنة ضم المقاتلين عميد عبد الناصر الطيف، زيارة لمقر معهد تدريب العزيزية للإشراف على سير تنفيذ أعمال الصيانة، وفقًا لصفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على «فيسبوك».

وشدد رئيس اللجنة على الجهات المنفذة بتسليم المقر حسب الموعد المحدد.

كما نشرت مديريــــة أمـــن السهل الغربي دوريات أمنية لتعزيز التواجد وبسط القانون، وذلك مــن خــلال إقامــــة البوابـات والتمركزات الليلية لحفظ الأمـــن والسهـــر على راحة وسلامـــــة المواطنين، وضبط المجرمين والخارجين على القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

جاء ذلك بناء على تعليمات مدير الأمن عميد عزالدين الزوق، وتنفيذًا للخطة الأمنية الصادرة عن المديرية.

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